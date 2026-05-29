Суд отказал военному в увольнении со службы: инвалидность отца не подтверждает отсутствие других лиц для осуществления ухода

Львовский окружной админсуд отказал военнослужащему в увольнении с военной службы по уходу за отцом с инвалидностью I группы, придя к выводу, что истец не доказал отсутствия других родственников, которые могут осуществлять такой уход.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 380/23660/25 по иску военнослужащего, призванного на военную службу во время мобилизации, к воинской части Государственной пограничной службы Украины о признании противоправным отказа в увольнении с военной службы и обязании осуществить такое увольнение.

Предметом спора стала правомерность отказа командования воинской части в удовлетворении рапортов военнослужащего об увольнении со службы на основании абзаца тринадцатого пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за отцом, являющимся лицом с инвалидностью I группы.

Суть дела

Истец проходил военную службу по призыву во время мобилизации в подразделении Государственной пограничной службы Украины. В сентябре и октябре 2025 года он подал рапорты об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам, ссылаясь на необходимость осуществления постоянного ухода за отцом, которому бессрочно установлена инвалидность I группы и который нуждается в постороннем уходе.

В подтверждение заявленных оснований к рапортам были приложены документы об установлении отцу инвалидности I группы, заключение о необходимости предоставления социальной услуги по уходу на непрофессиональной основе, документы о семейном положении, а также другие материалы, которые, по мнению истца, подтверждали отсутствие иных лиц, способных осуществлять необходимый уход.

Воинская часть отказала в удовлетворении рапортов, указав, что предоставленные документы не подтверждают отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства, которые в соответствии с законом могут осуществлять уход за лицом с инвалидностью, либо то, что такие лица сами нуждаются в постоянном уходе на основании соответствующих медицинских заключений.

Не согласившись с таким отказом, военнослужащий обратился в суд с требованиями признать действия воинской части противоправными и обязать ответчика уволить его с военной службы.

Позиция суда

Суд проанализировал положения статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая предусматривает возможность увольнения военнослужащего во время действия военного положения в случае необходимости осуществления постоянного ухода за одним из родителей либо родителями супруги или супруга, являющимися лицами с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства либо если такие лица сами нуждаются в постоянном уходе.

Суд отметил, что понятие «отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства» означает не только формальное, но и фактическое отсутствие лиц, которые могут осуществлять такой уход. Вместе с тем в случаях, когда такие родственники существуют, но объективно не могут осуществлять уход вследствие непреодолимых обстоятельств, они могут считаться отсутствующими в понимании указанной нормы.

При рассмотрении дела суд установил, что помимо истца у отца, нуждающегося в уходе, имеются другие родственники первой и второй степени родства, в частности совершеннолетняя дочь и внук.

Оценивая доводы истца о невозможности осуществления ухода дочерью в связи с наличием у неё троих детей, один из которых имеет инвалидность, суд пришёл к выводу, что такие обстоятельства сами по себе не свидетельствуют о невозможности исполнения ею обязанности по содержанию и уходу за нетрудоспособным отцом. Суд отдельно подчеркнул, что обязанность совершеннолетних детей содержать родителей, нуждающихся в помощи, не зависит от факта совместного проживания с ними.

Также суд установил отсутствие доказательств того, что дочь лица с инвалидностью сама нуждается в постоянном уходе согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии, врачебно-консультативной комиссии либо решению экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

Относительно внука суд указал, что его проживание за границей само по себе не является объективным и непреодолимым обстоятельством, исключающим возможность осуществления ухода. Кроме того, истец не доказал, что такие обстоятельства реально препятствуют исполнению соответствующей обязанности.

Суд также обратил внимание на правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 27 февраля 2025 года по делу № 380/16966/24 и от 26 июня 2024 года по делу № 420/23353/23, касающиеся толкования оснований увольнения с военной службы в связи с необходимостью ухода за лицом с инвалидностью и содержания понятия отсутствия других членов семьи.

Выводы суда

Львовский окружной административный суд пришёл к выводу, что воинская часть действовала на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией Украины и законами Украины.

Суд установил, что истец не доказал отсутствие других родственников первой или второй степени родства, которые могут осуществлять уход за отцом, а также не подтвердил наличие объективных и непреодолимых обстоятельств, которые делали бы невозможным осуществление такого ухода другими членами семьи. Также не были предоставлены доказательства того, что такие родственники сами нуждаются в постоянном уходе в понимании законодательства.

При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска в полном объёме.

Вместе с тем суд отметил, что военнослужащий не лишён права повторно обратиться с рапортом об увольнении с военной службы при наличии надлежащих и достаточных доказательств, подтверждающих существование предусмотренных законом оснований для такого увольнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.