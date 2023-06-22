Напал с ножом на водителя маршрутки: злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы

Мужчине, напавшему с ножом на водителя маршрутки, сообщено о подозрении.

Фото: sumy.gp.gov.ua

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы сообщено о подозрении 36-летнему сумчанину, напавшему с ножом на водителя маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

«По данным следствия, происшествие произошло 20 июня 2023 в г. Сумы. На остановке общественного транспорта на ул. Белопольский путь в салон маршрутного такси вошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался платить за проезд, при этом вел себя агрессивно. Когда водитель попросил его покинуть салон маршрутного такси, мужчина достал нож и начал угрожать потерпевшему физической расправой. Реально опасаясь за свою жизнь, водитель выбежал из маршрутки. Нападающий вышел за ним, при этом отбил правое и левое зеркало заднего вида маршрутного такси», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали нападающего на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы ч. 4 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенной с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

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