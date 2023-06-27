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В Киеве на ВДНХ уничтожили мозаичное панно, посвященное спасателям

18:18, 27 июня 2023
Композиция воспевала героизм пожарных.
В Киеве на ВДНХ уничтожили мозаичное панно, посвященное спасателям
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В Киеве в бывшем павильоне противопожарной безопасности на ВДНХ (сегодня Пожарная Часть 26) уничтожили мозаичное панно, посвященное спасателям. Об этом сообщил в Facebook киевед, защитник модернистского наследия Дмитрий Соловьев.

По мнению активиста, этот акт уничтожения имеет критический уровень цинизма в то время, когда украинское наследие страдает от постоянных атакам россиян, а спасатели отчаянно борются с последствиями этих атак.

"Варварски уничтожили уникальную мозаику. Очередное преступление против украинской культуры совершили в Киеве – и не враг, а свои. Мозаика в интерьере бывшего павильона противопожарной безопасности на ВДНХ (сегодня Пожарная Часть 26) воспевала героизм пожарных, ежедневно рискующих своей жизнью, спасая жизни других. Еще более актуальным этот мотив стал после начала полномасштабного вторжения, когда за ежедневным героизмом спасателей начала следить вся страна", – написал Соловьев.

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Фото: Евгения Тыщук, Елена Борисова

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