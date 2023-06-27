У Києві на ВДНГ знищили мозаїчне панно, яке було присвячене рятувальникам

Композиція оспівувала героїзм пожежників.

У Києві в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна Частина 26) знищили мозаїчне панно, яке було присвячене рятувальникам. Про це повідомив у Facebook києвознавець, захисник модерністської спадщини Дмитро Соловйов.

На думку активіста, цей акт знищення має критичний рівень цинізму в той час, коли українське насліддя страждає від постійних атак росіян, а рятувальники відчайдушно борються з наслідками цих атак.

"Варварськи знищили унікальну мозаїку. Черговий злочин проти української культури скоїли в Києві – і не ворог, а свої. Мозаїка в інтер'єрі колишнього павільйону протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна Частина 26) оспівувала героїзм пожежників, які щоденно ризикують своїм життям, рятуючи життя інших. Ще більш актуальним цей мотив став після початку повномасштабного вторгнення, коли за щоденним героїзмом рятувальників почала стежити вся країна", – написав Соловйов.

Фото: Євгенія Тищук, Олена Борисова

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