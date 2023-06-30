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  1. В Украине

В Киеве установили дополнительные датчики для измерения уровня радиации: где они находятся

09:33, 30 июня 2023
Сейчас в столице действуют семь датчиков, которые в режиме реального времени передают информацию об уровне радиации в «Киев Цифровой».
В Киеве установили дополнительные датчики для измерения уровня радиации: где они находятся
Фото: kyivcity.gov.ua
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В Киеве установили дополнительные датчики для измерения уровня радиации. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Датчики были установлены в Голосеевском и Святошинском районах.

Всего в столице действуют семь датчиков, которые в режиме реального времени передают информацию об уровне радиации в приложение «Киев Цифровой».

«Даже в условиях военного времени мы продолжаем развивать систему мониторинга по состоянию воздуха. И то, что в этот городской проект приобщаются меценаты и общественность, еще раз доказывает важность и актуальность этой работы. Ведь результаты мониторинга дают нам качественную информацию о реальном состоянии атмосферного воздуха, периодах ухудшения в разрезе разных видов веществ. На основе этих данных мы можем принимать оперативные меры, так и планировать их, имплементируя в долгосрочные программы и стратегии», – отметил Пантелеев.

По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, дополнительные устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств.

Чтобы получить информацию о радиационном фоне в столице, необходимо зайти в раздел мониторинга качества воздуха в приложении «Киев Цифровой». Пользователь может просмотреть адреса установленных датчиков, а также уровень радиации, зафиксированный на каждом из них. Используйте эту функцию и доверяйте только официальным источникам информации о состоянии окружающей среды в городе», – отметил Возный.

Датчики измерения уровня радиации расположены на основе городских референтных станций мониторинга качества воздуха по адресам:

  • ул. Туровская, 28 (Подольский район);
  • ул. Щусева, 20 (Шевченковский район);
  • просп. Правды, 64-Г (Подольский район);
  • просп. Берестейский, 97 (Святошинский район);
  • Харьковское шоссе, 7/1 (Днепровский район);
  • ул. Вербицкого, 26 (Дарницкий район);
  • ул. Китаевская, 22 (Голосеевский район).

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