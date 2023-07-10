В Винницкой области задержали уклониста с поддельными документами

Мужчина с поддельными документами пытался пересечь границу.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в пункте пропуска «Бронница» мужчина с поддельными документами пытался пересечь границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«55-летний житель Полтавщины пытался уехать за границу, используя поддельные документы. Во время паспортного контроля, часовыми границы установлено, что Временное удостоверение военнообязанного и Справка военно-врачебной комиссии – фиктивные и содержат признаки подделки.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» сообщены сотрудникам Нацполиции», - говорится в сообщении.

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