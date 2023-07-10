На Вінниччині затримали ухилянта з підробленими документами

Чоловік з підробленими документами намагався перетнути кордон.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що в пункті пропуску «Бронниця» чоловік з підробленими документами намагався перетнути кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«55-річний мешканець Полтавщини намагався виїхати за кордон використовуючи підробленні документи. Під час паспортного контролю, вартовими кордону встановлено, що Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та Довідка військово-лікарської комісії - фіктивні та містять ознаки підробки.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» повідомлено співробітників Нацполіції», - сказано у повідомленні.

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