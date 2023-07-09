Хотів переплисти Дністер та потрапити до Молдови: на Вінниччині затримали ухилятна

Чоловік планував незаконно потрапити на територію Молдови.

Фото: dpsu.gov.ua

На Вінниччині, поблизу кордону з Молдовою, затримано 35-річного громадянина України, який планував незаконно потрапити на територію суміжної держави. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Під покровом ночі та проливним дощем, уродженець Дніпропетровщини мав намір переплисти Дністер. Та на заваді його планам стали прикордонники. При собі чоловік мав поліетиленові пакети, змінний одяг та рушники.

На порушника складено протокол про вчинення правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скеровано до суду», - сказано у повідомленні.

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