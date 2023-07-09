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Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

Урядовці продовжили на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на окремі вітчизняні товари.

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  1. В Україні

Хотів переплисти Дністер та потрапити до Молдови: на Вінниччині затримали ухилятна

20:40, 9 липня 2023
Чоловік планував незаконно потрапити на територію Молдови.
Хотів переплисти Дністер та потрапити до Молдови: на Вінниччині затримали ухилятна
Фото: dpsu.gov.ua
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На Вінниччині, поблизу кордону з Молдовою, затримано 35-річного громадянина України, який  планував незаконно потрапити на територію суміжної держави. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Під покровом ночі та  проливним дощем, уродженець  Дніпропетровщини мав намір переплисти Дністер. Та на заваді його планам стали прикордонники. При собі чоловік мав поліетиленові пакети, змінний одяг та рушники.

На порушника  складено протокол про вчинення правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скеровано до суду», - сказано у повідомленні.

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