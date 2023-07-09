Хотел переплыть Днестр и попасть в Молдову: в Винницкой области задержали уклониста

Мужчина планировал незаконно попасть на территорию Молдовы.

Фото: dpsu.gov.ua

В Винницкой области, вблизи границы с Молдовой, задержан 35-летний гражданин Украины, который планировал незаконно попасть на территорию сопредельного государства. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Под покровом ночи и проливным дождем уроженец Днепропетровщины намеревался переплыть Днестр. Но помешали его планам пограничники. При себе мужчина имел полиэтиленовые пакеты, сменную одежду и полотенца.

На нарушителя составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дело направлено в суд», - говорится в сообщении.

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