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  1. В Украине

Хотел переплыть Днестр и попасть в Молдову: в Винницкой области задержали уклониста

20:40, 9 июля 2023
Мужчина планировал незаконно попасть на территорию Молдовы.
Хотел переплыть Днестр и попасть в Молдову: в Винницкой области задержали уклониста
Фото: dpsu.gov.ua
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В Винницкой области, вблизи границы с Молдовой, задержан 35-летний гражданин Украины, который планировал незаконно попасть на территорию сопредельного государства. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Под покровом ночи и проливным дождем уроженец Днепропетровщины намеревался переплыть Днестр. Но помешали его планам пограничники. При себе мужчина имел полиэтиленовые пакеты, сменную одежду и полотенца.

На нарушителя составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дело направлено в суд», - говорится в сообщении.

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