Кабмин принял распоряжение о реорганизации двух вузов

Принято распоряжение о реорганизации Украинского государственного химико-технологического университета и Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры.

11 июля Кабинет Министров Украины принял распоряжение «О реорганизации Государственного вуза «Украинский государственный химико-технологический университет» и Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры» через присоединение их к Украинскому государственному университету науки и технологий. Об этом сообщил Правительственный портал.

«Реорганизация вышеупомянутых заведений позволит создать мощный университет Днепропетровщины, который должен удовлетворить потребности этого региона в необходимых специалистах и улучшение конкурентных возможностей получения качественного высшего образования.

Отметим, что соискатели высшего образования и другие лица, обучающиеся в Государственном вузе «Украинский государственный химико-технологический университет» и его обособленном структурном подразделении, а также Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, будут продолжать обучение в Украинском государственном университете науки и технологий и его обособленных структурных подразделениях по избранным специальностям и источникам финансирования», - говорится в сообщении.

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