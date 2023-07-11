Правительство продлило на полгода выплаты ВПЛ

Выплаты внутренним переселенцам продлили до конца января 2024 года.

Фото: 24tv.ua

Во вторник, 11 июля, Кабинет Министров Украины автоматически продлил на шесть месяцев выплаты пособий для внутренне перемещенных лиц в Украине с 1 августа 2023 года, передает правительственный портал.

«З метою осучаснення умов надання допомоги для ВПО, Уряд ухвалив постанову, якою уточнено параметри надання цієї підтримки.

Зокрема, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 р. буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 міс., до кінця січня 2024 р.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн та для інших осіб – 2 тис. грн.

Відповідно, виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого місця проживання.

Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Звертаємо увагу, що громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи та продовжувати отримувати виплати.

Звертаємо увагу, що Постановою надано можливість отримувати допомогу внутрішньо переміщеним особам, у яких народились діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО).

Також відтепер особа зможе дистанційно відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення до органу соціального захисту населення.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.

Мінсоцполітики звертає увагу, що нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 01.08.2023.

Також звертаємо увагу, що для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться по отримання допомоги ПІСЛЯ 01.08.23 р. Допомога призначається на шість місяців, на сім’ю, та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім’ї (далі ‒ уповноважена особа) з розрахунку на кожного члена сім'ї:

для осіб з інвалідністю та дітей ‒ 3 тис. грн;

для інших осіб ‒ 2 тис. грн.

Для таких родин допомога може бути призначена сім'ї ще на 1 шестимісячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю,

особи, які доглядають за особою з інвалідністю,

особи пенсійного віку,

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника,

якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Але допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн. одним платежем. Критерії суттєвих витрат – зазначені вище», - сказано в сообщении.

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