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  1. В Украине

Статус УБД для гражданских: правительство утвердило порядок получения

20:56, 11 июля 2023
Кабмин урегулировал предоставление статуса УБД добровольцам – гражданским лицам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины.
Статус УБД для гражданских: правительство утвердило порядок получения
Фото: socportal.info
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Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что 11 июля внесены изминения в постановление КМУ №413, разработанные специалистами Минветеранов по выполнению задачи Премьер-министра Украины. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Йдеться про процедуру встановлення статусу учасника бойових дій (УБД) цивільним особам, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року самостійно або у складі добровольчих формувань у взаємодії із ЗСУ, МВС, Держприкордонслужбою, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

“Сьогодні Уряд вніс дуже нагальні і важливі зміни до постанови 413. Їхнє ухвалення  – це вимога часу, щоб люди, які долучилися до захисту і оборони країни саме в перші найбуремніші часи широкомасштабного вторгнення, отримали статус УБД, – наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. – Йдеться про тих, хто від початку агресії стали на захист України та не змогли оформитись офіційно у структури сектору безпеки й оборони. Адже багато людей зі зброєю в руках боронили нашу країну й виганяли ворога”.

Відтак, рішення про надання статусу УБД таким особам буде прийматися утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Для надання статусу УБД таким особам необхідно подати на розгляд вищезазначеної комісії документи, які підтверджують їх участь у бойових діях, а саме:

довідку, видану командиром (начальником) військової частини у взаємодії з якою особа сама або у складі добровольчого формування брала безпосередню участь у здійсненні заходів із захисту України(згідно додатку 6 до постанови КМУ від 20.08.2014 № 413);

у разі відсутності вищезазначеної довідки – нотаріально завірені свідчення не менше ніж трьох свідків (з числа військових, яким вже встановлений статус УБД, одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування) про період безпосередньої участі в здійсненні заходів із захисту України.

В той же час особи, які отримали поранення, контузію, каліцтво, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю, самокалічення) та не мають відповідної довідки, подають на розгляд комісії:

нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків (з числа військових, яким вже встановлений статус УБД) про період безпосередньої участі таких осіб в здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України;

медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосередньої участі у здійсненні таких заходів.

Заява та необхідні документи подаються/надсилаються поштою до Мінветеранів за адресою: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001», - сказано у повідомленні.

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