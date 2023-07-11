Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.

Опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли

Стало відомо, що передбачено у фінальному документі Саміту стосовно України: члени НАТО продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки.

Реформа у сфері верховенства права та належного управління, — Білий дім озвучив умови для запрошення України до НАТО

Білий дім заявив, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним і потрібно проводити реформи, зокрема, судову, - CNN.

ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП та продовжив на 2 місяці строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара ексголови Верховного Суду Всеволода Князева з можливістю внесення застави.

До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .

  1. В Україні

Статус УБД для цивільних: уряд затвердив порядок отримання

20:56, 11 липня 2023
Кабмін врегулював надання статусу УБД добровольцям – цивільним особам, які брали безпосередню участь у захисті України.
Статус УБД для цивільних: уряд затвердив порядок отримання
Фото: socportal.info
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що 11 липня внесено зміни до постанови КМУ №413, що розроблені фахівцями Мінветеранів на виконання завдання Прем'єр-міністра України. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

«Йдеться про процедуру встановлення статусу учасника бойових дій (УБД) цивільним особам, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року самостійно або у складі добровольчих формувань у взаємодії із ЗСУ, МВС, Держприкордонслужбою, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

“Сьогодні Уряд вніс дуже нагальні і важливі зміни до постанови 413. Їхнє ухвалення  – це вимога часу, щоб люди, які долучилися до захисту і оборони країни саме в перші найбуремніші часи широкомасштабного вторгнення, отримали статус УБД, – наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. – Йдеться про тих, хто від початку агресії стали на захист України та не змогли оформитись офіційно у структури сектору безпеки й оборони. Адже багато людей зі зброєю в руках боронили нашу країну й виганяли ворога”.

Відтак, рішення про надання статусу УБД таким особам буде прийматися утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Для надання статусу УБД таким особам необхідно подати на розгляд вищезазначеної комісії документи, які підтверджують їх участь у бойових діях, а саме:

довідку, видану командиром (начальником) військової частини у взаємодії з якою особа сама або у складі добровольчого формування брала безпосередню участь у здійсненні заходів із захисту України(згідно додатку 6 до постанови КМУ від 20.08.2014 № 413);

у разі відсутності вищезазначеної довідки – нотаріально завірені свідчення не менше ніж трьох свідків (з числа військових, яким вже встановлений статус УБД, одним із яких є командир підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа або добровольче формування) про період безпосередньої участі в здійсненні заходів із захисту України.

В той же час особи, які отримали поранення, контузію, каліцтво, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю, самокалічення) та не мають відповідної довідки, подають на розгляд комісії:

нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків (з числа військових, яким вже встановлений статус УБД) про період безпосередньої участі таких осіб в здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України;

медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосередньої участі у здійсненні таких заходів.

Заява та необхідні документи подаються/надсилаються поштою до Мінветеранів за адресою: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва