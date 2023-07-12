Кабмін ухвалив розпорядження про реорганізацію двох вишів

Ухвалено розпорядження про реорганізацію Українського державного хіміко-технологічного університету і Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

11 липня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про реорганізацію Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» та Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» через приєднання їх до Українського державного університету науки і технологій. Про це повідомив Урядовий портал.

«Реорганізація вищезгаданих закладів дозволить створити потужний університет Дніпропетровщини, що має задовольнити потреби цього регіону у необхідних фахівцях та поліпшення конкурентних можливостей здобуття якісної вищої освіти.

Зазначимо, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» і його відокремленому структурному підрозділі, а також Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, продовжуватимуть навчання в Українському державному університеті науки і технологій та його відокремлених структурних підрозділах за обраними спеціальностями та джерелами фінансування», - сказано у повідомленні.

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