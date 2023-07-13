Корректировал ракетные удары рф: СБУ сообщила о подозрении администратору ТГ-канала

Сообщили о подозрении блоггеру Сергею Лебедеву, работающему на фсб как «внештатный» журналист.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блоггера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом «Лохматый»), скрывающегося от правосудия во временно оккупированном Донецке. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

«Злоумышленник работает на фсб как «внештатный» журналист московского информагентства «РИА Новости».

Установлено, что по указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины.

Для этого создал прокремлевский Телеграмм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей.

Злоумышленник подыскивал информаторов среди подписчиков своего канала. Он собирал информацию о местах базирования сил обороны, а также локации критической и социальной инфраструктуры нашего государства.

Задокументировано, что один из таких сторонников рашизма передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами С-300 осенью 2022 года.

Тогда в результате обстрела погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Также «Лохматый» привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья, который «сливал» блоггеру локации воинских частей на территории региона.

Кроме того, Лебедев неоднократно принимал участие в подготовке для росТВ заказных сюжетов из временно оккупированных районов Украины.

В своих материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство нашего государства и поддерживал агрессивную политику москвы», - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия во временно оккупированной части востока Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.