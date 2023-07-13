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Коригував ракетні удари рф: СБУ повідомила про підозру адміністратору ТГ-каналу

12:00, 13 липня 2023
Повідомили про підозру блогеру Сергію Лебедєву, який працює на фсб як «позаштатний» журналіст.
Коригував ракетні удари рф: СБУ повідомила про підозру адміністратору ТГ-каналу
Фото: СБУ
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Служба безпеки України зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва (більш відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

«Зловмисник працює на фсб як «позаштатний» журналіст московського інформагентства «РИА Новости».

Встановлено, що за вказівкою російської спецслужби він займався формуванням інформаторської мережі у різних регіонах України.

Для цього створив прокремлівський Телеграм-канал із загальною аудиторією у понад 30 тис. користувачів.

Зловмисник підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави.

Задокументовано, що один з таких прихильників рашизму передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій агресор вдарив ракетами «С-300» восени 2022 року.

Тоді внаслідок обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

Також «Лохматий» залучив до негласної співпраці мешканця Закарпаття, який «зливав» блогеру локації військових частин на території регіону.

Крім того, Лебедєв неодноразово брав участь у підготовці для росТБ замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України.

У своїх матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво нашої держави та підтримував агресивну політику москви», - сказано у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя у тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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