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Верховний Суд розглянув справу щодо демонтажу прибудови веранди до ресторану, що знаходиться у межах історичного ареалу Львова

Ресторанна сфера і захист історичного ареалу Львова, - позиція Верховного Суду.

Як будуть створювати Службу дисциплінарних інспекторів – стаж, гроші та іспити

Дисциплінарні інспектори будуть отримувати 80 520 гривень, а добирати їх планують за допомогою міжнародних експертів.

Андрій Костін обговорив План реформи органів правопорядку з очільниками МВС, СБУ, ДБР, Нацполіції, БЕБ, Офісу Президента та депутатами

Даний план є у переліку заходів, які Україна має ухвалити для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Описова частина акта податкової перевірки повинна бути сформульована так, щоб платник податків міг зрозуміти в чому, на думку податкового органу, полягає склад порушення, - Верховний Суд

Хоча акт податкової перевірки не є самостійним предметом судового оскарження, він є одним із доказів в справі про визнання протиправним рішення контролюючого органу, - позиція КАС ВС.

Верховний Суд висловився стосовно відсутності абсолютної дискреції в органів місцевого самоврядування під час прийняття рішень, які стосуються підприємницької діяльності

Міська рада не наділена абсолютними дискреційними повноваженням при вирішенні питання про включення або невключення тимчасових споруд до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у відповідному населеному пункті, - КАС ВС.

  1. В Україні

Депутатка від «ОПЗЖ» Плачкова складає мандат

10:00, 13 липня 2023
Тетяна Плачкова вирішила скласти депутатський мандат.
Депутатка від «ОПЗЖ» Плачкова складає мандат
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Нардепка Тетяна Плачкова, яка входила до колишньої фракції забороненої ОПЗЖ, складає депутатський мандат.  Про це повідомив депутат, член фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. 

"Народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова складає депутатський мандат", - повідомив він.

Раніше ми писали, що екснардеп від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин постане перед судом за держзраду. 

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