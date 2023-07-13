Депутатка від «ОПЗЖ» Плачкова складає мандат

Тетяна Плачкова вирішила скласти депутатський мандат.

Нардепка Тетяна Плачкова, яка входила до колишньої фракції забороненої ОПЗЖ, складає депутатський мандат. Про це повідомив депутат, член фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко.

"Народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова складає депутатський мандат", - повідомив він.

Раніше ми писали, що екснардеп від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин постане перед судом за держзраду.

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