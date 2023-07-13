У Києві викрили злочинну групу, яка заволоділа будівлями і укриттями держпідприємства

Один з них, будучи посадовою особою державного підприємства, підшукав об’єкти нерухомого майна, які не використовуються у господарській діяльності цього підприємства.

Фото: Офіс Генпрокурора

В Києві повідомлено про підозру посадовцю держпідприємства та восьми учасникам злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з міністерств України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Їм інкриміновано шахрайство, підроблення та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2, 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, організували протиправну схему двоє жителів м. Києва. Один з них, будучи посадовою особою державного підприємства, підшукав об’єкти нерухомого майна, які не використовуються у господарській діяльності цього підприємства.

Інші учасники злочинної групи підробили документи від імені колишнього директора держпідприємства, які дозволяли відчужити державне майно.

На підставі цих документів державний реєстратор здійснив незаконне відчуження державних об’єктів на підставних осіб для подальшого перепродажу.

Всього організованою групою реалізовано 7 об’єктів державного підприємства загальною площею 1500 м кв на суму 24 млн грн. З них – 5 підвальних приміщень, які використовувалися як укриття, та дві будівлі.

На даний час на всі ці об’єкти нерухомості накладено арешт. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів учасникам злочинної групи.

Фото: Офіс Генпрокурора

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