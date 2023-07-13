Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Україні потрібні психологічно стійкі прокурори – Андрій Костін

В прокуратурі створять систему психологічної підтримки прокурорів.

Депутати готуються спростити отримання статусу учасника бойових дій

Парламентарі доопрацьовують до другого читання законопроєкт, яким пропонується зняти з захисників обов’язок збирати документи, необхідні для отримання статусу учасника бойових дій.

Голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що для запрошення до НАТО Україна має відновити електронне декларування та провести судову реформу

Вочевидь, голові НАЗК відомо більше, ніж Генсеку НАТО та українським урядовцям.

Верховний Суд розглянув справу щодо демонтажу прибудови веранди до ресторану, що знаходиться у межах історичного ареалу Львова

Ресторанна сфера і захист історичного ареалу Львова, - позиція Верховного Суду.

Як будуть створювати Службу дисциплінарних інспекторів – стаж, гроші та іспити

Дисциплінарні інспектори будуть отримувати 80 520 гривень, а добирати їх планують за допомогою міжнародних експертів.

  1. В Україні

У Києві викрили злочинну групу, яка заволоділа будівлями і укриттями держпідприємства

11:00, 13 липня 2023
Один з них, будучи посадовою особою державного підприємства, підшукав об’єкти нерухомого майна, які не використовуються у господарській діяльності цього підприємства.
У Києві викрили злочинну групу, яка заволоділа будівлями і укриттями держпідприємства
Фото: Офіс Генпрокурора
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Києві повідомлено про підозру посадовцю держпідприємства та восьми учасникам злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з міністерств України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Їм інкриміновано шахрайство, підроблення та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2, 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, організували протиправну схему двоє жителів м. Києва. Один з них, будучи посадовою особою державного підприємства, підшукав об’єкти нерухомого майна, які не використовуються у господарській діяльності цього підприємства.

Інші учасники злочинної групи підробили документи від імені колишнього директора держпідприємства, які дозволяли відчужити державне майно.

На підставі цих документів державний реєстратор здійснив незаконне відчуження державних об’єктів на підставних осіб для подальшого перепродажу.

Всього організованою групою реалізовано 7 об’єктів державного підприємства загальною площею 1500 м кв на суму 24 млн грн. З них – 5 підвальних приміщень, які використовувалися як укриття, та дві будівлі.

На даний час на всі ці об’єкти нерухомості накладено арешт. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів учасникам злочинної групи.

Фото: Офіс Генпрокурора

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    заступник голови Асоціації приватних виконавців України