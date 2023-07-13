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  1. Суспільство

Що святкують 13 липня, прикмети і заборони

10:18, 13 липня 2023
Цього дня відзначають Міжнародний день гірських порід і Міжнародний день головоломки, а православні вшановують пам'ять Дванадцяти апостолів.
Що святкують 13 липня, прикмети і заборони
Фото: Shutterstock
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У четвер, 13 липня, Україна і світ відзначають кілька свят, а саме — Міжнародний день гірських порід. Це данина поваги геологічним породам. Дата покликана сприяти глобальному розумінню важливої ролі гірських порід, які охоплюють відразу три категорії: магматичні, осадові, метаморфічні. 

Також 13 липня Всесвітній день року (в Бразилії свято називають Dia Mundial Do Rock). Дата популярна переважно в Бразилії, де і було створене свято. 

Ще 13 липня Міжнародний день головоломки. По суті своїй головоломка - це не що інше, як складне завдання, розв'язання якого вимагає кмітливості. Вчені неодноразово підтверджували, що під час розв'язання головоломок людина задіює обидві півкулі головного мозку, тренуючи пам'ять, уяву, уважність.

Крім цього, у США сьогодні – День картоплі-фрі, День квасолі з сосисками, у Казахстані – День працівника Комітету національної безпеки, в Пакистані – День мучеників Кашміру, у Чорногорії – День державності, в Японії – Свято Бон (день поминання померлих).

Віряни вшановують Собор дванадцяти апостолів. Свято отримало назву на честь дванадцяти апостолів - безпосередніх учнів Ісуса Христа. Історії їхнього життя і діяльності викладені в Євангелії та книзі "Діяння святих апостолів".

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: хмари жовтого кольору на дощ, сірого — на сильний вітер, білого — погода буде сухою і теплою;
  • вранці випало багато роси — скоро підуть дощі;
  • на сонці гріються жаби — чекайте на сильну спеку;
  • зозуля все ще кує — літо буде затяжним і спекотним.

Що не можна робити цього дня

  • Не варто думати про погані події, згадувати образи.
  • Не можна сваритися і сперечатися з близькими людьми.
  • Прибирання та прання під забороною, але іншою фізичною працею можна займатися.

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