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  1. В Україні

Укрпошта готує випуск марки, яка буде присвячена літакам F-16 — «Винищувачі Зла»

09:21, 13 липня 2023
На ній зображені руки, які пропускають Кремль через терку з отворами у виді літака F-16.
Укрпошта готує випуск марки, яка буде присвячена літакам F-16 — «Винищувачі Зла»
Фото: Укрпошта
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Укрпошта оголосила про підготовку до випуску поштової марки,  яка буде присвячена літакам F-16. Серія носитиме назву "Винищувачі зла". Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Поки світова спільнота підсумовує результати стратегічних рішень Вільнюського саміту НАТО 2023, Укрпошта анонсує вихід нової марки "Винищувачі зла". Новий поштовий випуск присвячений бойовим літакам-винищувачам F-16, які украй потрібні нашим Збройним Силам у боротьбі з ворогом. Озброєння саме таким видом бойової авіації здатне кардинально змінити співвідношення сил на користь України у війні проти окупантів та захистити наше небо від ракетного терору", - зазначили у компанії.

В Укрпошті розповіли, що погашення марки штемпелем "Перший день" відбудеться 4 серпня у Києві, спецпогашення цього ж дня відбудеться також у всіх регіонах України.

Замовлення по поштовому набору "Винищувачі зла" вже відкрито в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Онлайн можна замовити до 10 поштових наборів за одним замовленням.

Тираж марки – 600 000 екземплярів. Кількість марок у аркуші – 4. 

На ній зображені руки, які пропускають Кремль через терку з отворами у виді літака F-16. 

Нагадаємо, що Укрпошта випустила благодійну рамку «ПТН ПНХ!».

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