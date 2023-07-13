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Байден підтвердив, що розглядає передачу Україні ракет ATACMS

09:56, 13 липня 2023
За його словами, питання надання Україні далекобійних ракет ще обговорюється.
Байден підтвердив, що розглядає передачу Україні ракет ATACMS
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Президент США Джо Байден підтвердив, що наразі думає над тим, щоб надати Україні далекобійні ракети ATACMS. Про це він сказав у коментарі журналістці Bloomberg у середу, вилітаючи з Литви.

На питання, чи ще обговорюється надання Україні далекобійних ракет, Байден відповів: "Так", але уточнив, що в українських сил уже є еквівалент ATACMS – імовірно, він мав на увазі ракети Storm Shadow і SCALP, а найбільше вони потребують артилерійських снарядів.

"Ми працюємо над цим", – додав він.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав "сильною і хорошою" зустріч із президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі і повідомив деталі. 

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