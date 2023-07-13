Байден підтвердив, що розглядає передачу Україні ракет ATACMS

За його словами, питання надання Україні далекобійних ракет ще обговорюється.

Президент США Джо Байден підтвердив, що наразі думає над тим, щоб надати Україні далекобійні ракети ATACMS. Про це він сказав у коментарі журналістці Bloomberg у середу, вилітаючи з Литви.

На питання, чи ще обговорюється надання Україні далекобійних ракет, Байден відповів: "Так", але уточнив, що в українських сил уже є еквівалент ATACMS – імовірно, він мав на увазі ракети Storm Shadow і SCALP, а найбільше вони потребують артилерійських снарядів.

"Ми працюємо над цим", – додав він.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав "сильною і хорошою" зустріч із президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі і повідомив деталі.

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