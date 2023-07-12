Зеленський розповів, про що говорив із Байденом

Зустріч тривала щонайменше удвічі довше, ніж було передбачено протоколом.

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Президент України Володимир Зеленський назвав "сильною і хорошою" зустріч із президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Український лідер зауважив, що зустріч із Байденом тривала щонайменше удвічі довше, ніж було передбачено протоколом.

"Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", – підкреслив Зеленський.

Раніше ми писали, що Зеленський і Байден провели двосторонню зустріч на полях саміту.

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