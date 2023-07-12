Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "сильной и хорошей" встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Украинский лидер отметил, что встреча с Байденом длилась, по меньшей мере, вдвое дольше, чем было предусмотрено протоколом.
"Встреча по меньшей мере вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", – подчеркнул Зеленский.
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