Байден подтвердил, что рассматривает передачу Украине ракет ATACMS

По его словам, вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет еще обсуждается.

Президент США Джо Байден подтвердил, что сейчас думает над тем, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом он сказал в комментарии журналистке Bloomberg в среду, вылетая из Литвы.

На вопрос, обсуждается ли еще предоставление Украине дальнобойных ракет, Байден ответил: "Да", но уточнил, что у украинских сил уже есть эквивалент ATACMS – вероятно, он имел в виду ракеты Storm Shadow и SCALP, а больше всего они нуждаются в артиллерийских снарядах.

"Мы работаем над этим", – добавил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал "сильной и хорошей" встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе и сообщил детали.

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