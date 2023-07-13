Байден подтвердил, что рассматривает передачу Украине ракет ATACMS

Президент США Джо Байден подтвердил, что сейчас думает над тем, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом он сказал в комментарии журналистке Bloomberg в среду, вылетая из Литвы.
На вопрос, обсуждается ли еще предоставление Украине дальнобойных ракет, Байден ответил: "Да", но уточнил, что у украинских сил уже есть эквивалент ATACMS – вероятно, он имел в виду ракеты Storm Shadow и SCALP, а больше всего они нуждаются в артиллерийских снарядах.
"Мы работаем над этим", – добавил он.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал "сильной и хорошей" встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе и сообщил детали.
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