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  1. В Украине

Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 13 июля

09:10, 13 июля 2023
Радиационный фон по всему городу – в норме.
Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 13 июля
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По состоянию на 13 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Правый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 29 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 25 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,12 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64Г, общий индекс качества воздуха – 27 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 26 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 21 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Левый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 15 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 20 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

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