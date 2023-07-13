Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховный Суд рассмотрел дело о демонтаже пристройки веранды к ресторану, находящемуся в пределах исторического ареала Львова

Ресторанная сфера и защита исторического ареала Львова, - позиция Верховного Суда.

Как будут создавать Службу дисциплинарных инспекторов – стаж, деньги и экзамены

Дисциплинарные инспекторы будут получать 80 520 гривен, а подбирать их планируют с помощью международных экспертов.

Андрей Костин обсудил План реформы органов правопорядка с руководителями МВД, СБУ, ГБР, Нацполиции, БЭБ, Офиса Президента и депутатами

Данный план содержится в перечне мер, которые Украина должна принять для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Верховный Суд высказался об отсутствии абсолютной дискреции у органов местного самоуправления при принятии решений, касающихся предпринимательской деятельности

Городской совет не наделен абсолютными дискреционными полномочиями при решении вопроса о включении или невключении временных сооружений в Комплексную схему размещения временных сооружений в соответствующем населенном пункте, - КАС ВС.

НАПК предлагает вычеркнуть советников и помощников Президента и премьер-министра из перечня должностей, подпадающих под спецпроверку и полную проверку деклараций

Должности советников и помощников Президента, а также советников и помощников Премьер-министра собираются исключить из перечня должностей, по которым проводится специальная проверка и обязательная полная проверка деклараций – однако сам перечень расширят.

  1. В Украине

Укрпочта готовит выпуск марки, которая будет посвящена самолетам F-16 — «Истребители Зла»

09:21, 13 июля 2023
На ней изображены руки, пропускающие Кремль через терку с отверстиями в виде самолета F-16.
Укрпочта готовит выпуск марки, которая будет посвящена самолетам F-16 — «Истребители Зла»
Фото: Укрпочта
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Укрпочта объявила о подготовке к выпуску почтовой марки, которая будет посвящена самолетам F-16. Серия будет носить название "Итребители зла". Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Пока мировое сообщество подытоживает результаты стратегических решений Вильнюсского саммита НАТО 2023, Укрпочта анонсирует выход новой марки "Истребители зла". Новый почтовый выпуск посвящен боевым самолетам-истребителям F-16, которые крайне нужны нашим Вооруженным Силам в борьбе с врагом. Вооружение именно таким видом боевой авиации способно кардинально изменить соотношение сил в пользу Украины в войне против оккупантов и защитить наше небо от ракетного террора", - отметили в компании.

В Укрпочте рассказали, что погашение марки штемпелем "Первый день" состоится 4 августа в Киеве, спецпогашение в этот же день состоится также во всех регионах Украины.

Предзаказ по почтовому набору "Истребители зла" уже открыт в официальном онлайн-магазине Укрпочты.

Онлайн можно заказать до 10 почтовых наборов по одному заказу.
 
Тираж марки – 600 000 экземпляров. Количество марок в листе – 4. 

На ней изображены руки, пропускающие Кремль через терку с отверстиями в виде самолета F-16.

 

Напомним, что Укрпочта выпустила благотворительную рамку «ПТН ПНХ!».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    заступник голови Асоціації приватних виконавців України