Укрпочта готовит выпуск марки, которая будет посвящена самолетам F-16 — «Истребители Зла»

На ней изображены руки, пропускающие Кремль через терку с отверстиями в виде самолета F-16.

Фото: Укрпочта

Укрпочта объявила о подготовке к выпуску почтовой марки, которая будет посвящена самолетам F-16. Серия будет носить название "Итребители зла". Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Пока мировое сообщество подытоживает результаты стратегических решений Вильнюсского саммита НАТО 2023, Укрпочта анонсирует выход новой марки "Истребители зла". Новый почтовый выпуск посвящен боевым самолетам-истребителям F-16, которые крайне нужны нашим Вооруженным Силам в борьбе с врагом. Вооружение именно таким видом боевой авиации способно кардинально изменить соотношение сил в пользу Украины в войне против оккупантов и защитить наше небо от ракетного террора", - отметили в компании.

В Укрпочте рассказали, что погашение марки штемпелем "Первый день" состоится 4 августа в Киеве, спецпогашение в этот же день состоится также во всех регионах Украины.

Предзаказ по почтовому набору "Истребители зла" уже открыт в официальном онлайн-магазине Укрпочты.

Онлайн можно заказать до 10 почтовых наборов по одному заказу.



Тираж марки – 600 000 экземпляров. Количество марок в листе – 4.

На ней изображены руки, пропускающие Кремль через терку с отверстиями в виде самолета F-16.

Напомним, что Укрпочта выпустила благотворительную рамку «ПТН ПНХ!».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.