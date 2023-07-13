Что празднуют 13 июля, приметы и запреты

В четверг, 13 июля, Украина и мир отмечают несколько праздников, а именно — Международный день горных пород. Это дань уважения геологическим породам. Дата призвана способствовать глобальному пониманию важной роли горных пород, охватывающих сразу три категории: магматические, осадочные, метаморфические.
Также 13 июля – Всемирный день года (в Бразилии праздник называют Dia Mundial Do Rock). Дата популярна преимущественно в Бразилии, где и был создан праздник.
Еще 13 июля – Международный день головоломки. По сути своей головоломка – это не что иное, как сложная задача, решение которой требует сообразительности. Ученые неоднократно подтверждали, что при решении головоломок человек задействует оба полушария головного мозга, тренируя память, воображение, внимательность.
Кроме того, в США сегодня – День картофеля-фри, День фасоли с сосисками, в Казахстане – День работника Комитета национальной безопасности, в Пакистане – День мучеников Кашмира, в Черногории – День государственности, в Японии – Праздник Бон (день поминовения умерших).
Верующие чествуют Собор двенадцати апостолов. Праздник получил название в честь Двенадцати апостолов – непосредственных учеников Иисуса Христа. Истории их жизни и деятельности изложены в Евангелии и в книге "Деяния святых апостолов".
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: облака желтого цвета в дождь, серого — на сильный ветер, белого — погода будет сухой и теплой;
- утром выпало много росы – скоро пойдут дожди;
- на солнце греются лягушки — ждите сильной жары;
- кукушка все еще кует — лето будет затяжное и жаркое.
Что запрешено делать в этот день:
- Не стоит думать о плохих событиях, вспоминать обиды.
- Нельзя ссориться и спорить с близкими людьми.
- Уборку и стирку под запретом, но другим физическим трудом можно заниматься.
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