Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Как будут создавать Службу дисциплинарных инспекторов – стаж, деньги и экзамены

Дисциплинарные инспекторы будут получать 80 520 гривен, а подбирать их планируют с помощью международных экспертов.

Комитет не направлял законопроект о полиграфе для судей на анализ ВСП и Верховного Суда – стало известно, почему

В Комитете по вопросам правовой политики сообщили, из-за чего пока не направляли в Верховный Суд и Высший совет правосудия законопроект о полиграфе для судей и проверку Верховного Суда.

Беременная женщина сама сможет определять, когда ей уходить в отпуск, — Рада приняла закон

Верховная Рада изменила правила отпуска по беременности женщин.

Стало известно, что происходит с проектом об отмене Хозяйственного кодекса

Комитет создал рабочую группу по доработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса.

Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на вино на 62%, а на сидр – до 71%

Как отмечает в пояснительной записке министр экономики Юлия Свириденко, увеличение цен на алкогольные напитки позволит снизить количество смертей от алкоголя.

  1. В Украине

В Киеве разоблачили преступную группу, завладевшую зданиями и укрытиями госпредприятия

11:00, 13 июля 2023
Один из них, являясь должностным лицом государственного предприятия, подыскал объекты недвижимого имущества, которые не используются в хозяйственной деятельности этого предприятия.
В Киеве разоблачили преступную группу, завладевшую зданиями и укрытиями госпредприятия
Фото: Офис Генпрокурора
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киеве сообщено о подозрении должностному лицу госпредприятия и восьми участникам преступной группы, которые мошенническим путем завладели зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из министерств Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Им инкриминировано мошенничество, подделка и использование поддельных документов, злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги, несанкционированные действия с обрабатываемой в автоматизированных системах информацией, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 статьи 28 ч. 4 статьи 358, ч. 3 статьи 28 ч. 3 статьи 365-2, 3 статьи 28, ч. 3 статьи 362, ч. 3 статьи 209 УК Украины).

По данным следствия, организовали противоправную схему двое жителей г. Киева. Один из них, являясь должностным лицом государственного предприятия, подыскал объекты недвижимого имущества, которые не используются в хозяйственной деятельности этого предприятия.

Другие участники преступной группы подделали документы от имени бывшего директора госпредприятия, позволявшие отчуждать государственное имущество.

На основании этих документов государственный регистратор осуществил незаконное отчуждение государственных объектов на подставных лиц для последующей перепродажи.

Всего организованной группой реализовано 7 объектов государственного предприятия общей площадью 1500 кв на сумму 24 млн грн. Из них – 5 подвальных помещений, которые использовались в качестве укрытия, и два здания.

В настоящее время на все эти объекты недвижимости наложен арест. Решается вопрос об избрании мер участникам преступной группы.

Фото: Офис Генпрокурора

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду