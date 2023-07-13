В Киеве разоблачили преступную группу, завладевшую зданиями и укрытиями госпредприятия

Один из них, являясь должностным лицом государственного предприятия, подыскал объекты недвижимого имущества, которые не используются в хозяйственной деятельности этого предприятия.

Фото: Офис Генпрокурора

В Киеве сообщено о подозрении должностному лицу госпредприятия и восьми участникам преступной группы, которые мошенническим путем завладели зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из министерств Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Им инкриминировано мошенничество, подделка и использование поддельных документов, злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги, несанкционированные действия с обрабатываемой в автоматизированных системах информацией, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 статьи 28 ч. 4 статьи 358, ч. 3 статьи 28 ч. 3 статьи 365-2, 3 статьи 28, ч. 3 статьи 362, ч. 3 статьи 209 УК Украины).

По данным следствия, организовали противоправную схему двое жителей г. Киева. Один из них, являясь должностным лицом государственного предприятия, подыскал объекты недвижимого имущества, которые не используются в хозяйственной деятельности этого предприятия.

Другие участники преступной группы подделали документы от имени бывшего директора госпредприятия, позволявшие отчуждать государственное имущество.

На основании этих документов государственный регистратор осуществил незаконное отчуждение государственных объектов на подставных лиц для последующей перепродажи.

Всего организованной группой реализовано 7 объектов государственного предприятия общей площадью 1500 кв на сумму 24 млн грн. Из них – 5 подвальных помещений, которые использовались в качестве укрытия, и два здания.

В настоящее время на все эти объекты недвижимости наложен арест. Решается вопрос об избрании мер участникам преступной группы.

Фото: Офис Генпрокурора

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