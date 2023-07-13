Депутатка от «ОПЗЖ» Плачкова складывает мандат

Нардепка Татьяна Плачкова, входившая в бывшую фракцию запрещенной ОПЗЖ, складывает депутатский мандат. Об этом сообщил депутат, член фракции Европейская Солидарность Алексей Гончаренко.
"Народная депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова складывает депутатский мандат", - сообщил он.
Ранее мы писали, что экс-нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Олег Волошин предстанет перед судом за госизмену.
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