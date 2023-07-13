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  1. В Украине

Депутатка от «ОПЗЖ» Плачкова складывает мандат

10:00, 13 июля 2023
Татьяна Плачкова решила сложить депутатский мандат.
Депутатка от «ОПЗЖ» Плачкова складывает мандат
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Нардепка Татьяна Плачкова, входившая в бывшую фракцию запрещенной ОПЗЖ, складывает депутатский мандат. Об этом сообщил депутат, член фракции Европейская Солидарность Алексей Гончаренко.

"Народная депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова складывает депутатский мандат", - сообщил он.

Ранее мы писали, что экс-нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Олег Волошин предстанет перед судом за госизмену 

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