Депутатка от «ОПЗЖ» Плачкова складывает мандат

Татьяна Плачкова решила сложить депутатский мандат.

Нардепка Татьяна Плачкова, входившая в бывшую фракцию запрещенной ОПЗЖ, складывает депутатский мандат. Об этом сообщил депутат, член фракции Европейская Солидарность Алексей Гончаренко.

"Народная депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова складывает депутатский мандат", - сообщил он.

Ранее мы писали, что экс-нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Олег Волошин предстанет перед судом за госизмену.

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