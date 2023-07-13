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  1. В Украине

Герб ссср на монументе «Родина-мать» в Киеве заменят ко Дню Независимости – Ткаченко

15:15, 13 июля 2023
Бюджет проекта – 28 млн грн, которые выделили представители крупного бизнеса.
Герб ссср на монументе «Родина-мать» в Киеве заменят ко Дню Независимости – Ткаченко
Источник фото: скриншот из видео
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Рядянский герб на монументе «Родина-мать» в столице заменят ко Дню Независимости. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Бюджет проекта – 28 млн грн, которые выделили представители крупного бизнеса.

«Увидимся возле обновленной Родины-матери 24 августа в День Независимости Украины», - написал Ткаченко.

В то же время мы сообщали, что сегодня Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба ссср на трезуб.

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