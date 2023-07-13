Герб срср на монументі «Батьківщина-мати» у Києві замінять до Дня Незалежності – Ткаченко

Бюджет проєкту — 28 млн грн, які виділили представники великого бізнесу.

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Рядянський герб на монументі «Батьківщина-мати» у столиці замінять до Дня Незалежності. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Бюджет проєкту — 28 млн грн, які виділили представники великого бізнесу.

«Побачимось біля оновленої Батьківщини-матері 24 серпня на День Незалежності України», - написав Ткаченко.

Водночас ми повідомляли, що сьогодні Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на заміну герба срср на тризуб.

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