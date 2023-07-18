Получить справку переселенца теперь можно через Дію

Обеспечена возможность подачи в приложении и на портале Дія обращений о получении справки о взятии на учет, получении помощи и изменении адреса ВПЛ.

Источник фото: facebook.com/MLSP.gov.ua

В Украине все больше социальных услуг можно получить с помощью смартфона или компьютера, не теряя времени, нервов и не стоя в очередях.

Так, в Министерстве социальной политики сообщили, что первая очередь ЕИССС (Единой информационной системы социальной сферы) уже внедрена.

В частности:

реализовано централизованное назначение, начисление и выплаты помощи на проживание ВПЛ

обеспечена возможность подачи в приложении и на портале Дія обращений о получении справки о взятии на учет, получении помощи и изменении адреса ВПЛ и т.д.

Ранее мы писали, что некоторым ВПЛ с 1 сентября будет прекращена выплата денежной помощи: кого это касается.

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