В прокуратуре появятся собственные разоблачители коррупции, а прокуроров ждут тайные проверки добропорядочности

В Офисе Генерального прокурора завершили работу над проектом «Антикоррупционной программы Офиса Генерального прокурора на 2023 – 2025 годы».
Согласно проекту Антикоррупционной программы, предусмотрена регулярная оценка коррупционных рисков в деятельности Офиса Генпрокурора.
Также проект Программы указывает на «уязвимые к коррупции функции и процессы в деятельности Офиса Генерального прокурора».
Речь идет о следующих функциях и процессах:
процессуальное руководство и поддержание публичного обвинения;
доступ к ЕРДР;
привлечение к административной ответственности за коррупционное правонарушение;
финансовое обеспечение деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
решение вопроса об ответственности в уголовных производствах с участием детей;
возможность злоупотреблений в судебных разбирательствах по вопросам исполнения судебных решений;
оценка качества работы прокурора;
делопроизводственные процессы в информационной системе «Система электронного документооборота в органах прокуратуры Украины»;
определение потребности, планирования и проведение процедур закупок;
заключение и исполнение хозяйственных договоров;
возможность нарушения гарантии конфиденциальности данных о разоблачителях коррупции.
Кроме того, в органах прокуратуры планируется внедрить институт разоблачителей коррупции – то есть лиц, убежденных, что информация достоверна, сообщивших о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.
Также проект программы предусматривает введение тайных проверок добропорядочности прокуроров.
Фактическая реализация антикоррупционной программы возлагается на Генерального прокурора, который «собственным примером» должен «демонстрировать нулевую толерантность к коррупции».
С текстом проекта «Антикоррупционной программы Офиса Генерального прокурора на 2023-2025 годы» можно ознакомиться ниже:
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», разоблачители коррупции также появятся и в структурах Государственной судебной администрации.
Также в НАПК проанализировали проблемы, с которыми в повседневной жизни сталкиваются разоблачители коррупции после того, как совершили разоблачение коррупционного правонарушения.
Автор: Вячеслав Хрипун
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