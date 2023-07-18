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В прокуратуре появятся собственные разоблачители коррупции, а прокуроров ждут тайные проверки добропорядочности

Офис Генпрокурора хочет искоренить коррупцию в прокуратуре, а Генпрокурор лично будет демонстрировать нулевую толерантность к коррупции.

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В прокуратуре появятся собственные разоблачители коррупции, а прокуроров ждут тайные проверки добропорядочности

13:02, 18 июля 2023
Офис Генпрокурора хочет искоренить коррупцию в прокуратуре, а Генпрокурор лично будет демонстрировать нулевую толерантность к коррупции.
В прокуратуре появятся собственные разоблачители коррупции, а прокуроров ждут тайные проверки добропорядочности
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В Офисе Генерального прокурора завершили работу над проектом «Антикоррупционной программы Офиса Генерального прокурора на 2023 – 2025 годы».

Согласно проекту Антикоррупционной программы, предусмотрена регулярная оценка коррупционных рисков в деятельности Офиса Генпрокурора.

Также проект Программы указывает на «уязвимые к коррупции функции и процессы в деятельности Офиса Генерального прокурора».

Речь идет о следующих функциях и процессах:

процессуальное руководство и поддержание публичного обвинения;

доступ к ЕРДР;

привлечение к административной ответственности за коррупционное правонарушение;

финансовое обеспечение деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

решение вопроса об ответственности в уголовных производствах с участием детей;

возможность злоупотреблений в судебных разбирательствах по вопросам исполнения судебных решений;

оценка качества работы прокурора;

делопроизводственные процессы в информационной системе «Система электронного документооборота в органах прокуратуры Украины»;

определение потребности, планирования и проведение процедур закупок;

заключение и исполнение хозяйственных договоров;

возможность нарушения гарантии конфиденциальности данных о разоблачителях коррупции.

Кроме того, в органах прокуратуры планируется внедрить институт разоблачителей коррупции – то есть лиц, убежденных, что информация достоверна, сообщивших о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также проект программы предусматривает введение тайных проверок добропорядочности прокуроров.

Фактическая реализация антикоррупционной программы возлагается на Генерального прокурора, который «собственным примером» должен «демонстрировать нулевую толерантность к коррупции».

С текстом проекта «Антикоррупционной программы Офиса Генерального прокурора на 2023-2025 годы» можно ознакомиться ниже:

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», разоблачители коррупции также появятся и в структурах Государственной судебной администрации.

Также в НАПК проанализировали проблемы, с которыми в повседневной жизни сталкиваются разоблачители коррупции после того, как совершили разоблачение коррупционного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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