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В прокуратурі з’являться власні викривачі корупції, а на прокурорів чекають таємні перевірки доброчесності

14:12, 18 липня 2023
Офіс Генпрокурора хоче викорінити корупцію в прокуратурі, а Генпрокурор буде особисто демонструвати нульову толерантність до корупції.
В прокуратурі з’являться власні викривачі корупції, а на прокурорів чекають таємні перевірки доброчесності
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В Офісі Генерального прокурора завершили роботу на проектом «Антикорупційної програми Офісу Генерального прокурора на 2023 – 2025 роки».

Згідно з проектом Антикорупційної програми, передбачене регулярне оцінювання корупційних ризиків в діяльності Офісу Генпрокурора.

Також, проект Програми визначає «вразливі до корупції функції та процеси у діяльності Офісу Генерального прокурора».

Мова йде про такі функції та процеси: 

процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення;

доступ до ЄРДР;

притягнення до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення;

фінансове забезпечення діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

вирішення питання про відповідальність у кримінальних провадженнях за участі дітей;

можливість зловживань у судових провадженнях з питань виконання судових рішень;

оцінювання якості роботи прокурора;

діловодні процеси в інформаційній системі «Система електронного документообігу в органах прокуратури України»;

визначення потреби, планування та проведення процедур закупівель;

укладення та виконання  господарських договорів;

можливість порушення гарантії конфіденційності даних про викривачів.

Крім того, в органах прокуратури планується запровадити інститут викривачів корупції – тобто осіб, які за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Також, проект програми передбачає запровадження таємних перевірок доброчесності прокурорів.

Фактична ж реалізація антикорупційної програми покладається на Генерального прокурора, який «власним прикладом» повинен «демонструвати нульову толерантність до корупції».

З текстом проекту «Антикорупційної програми Офісу Генерального прокурора на 2023-2025 роки», можна ознайомитися нижче:

 

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», викривачі корупції також з’являться в структурах Державної судової адміністрації.

Також, у НАЗК проаналізували проблеми, з якими у повсякденному житті стикаються викривачі після того, як зробили викриття корупційного правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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