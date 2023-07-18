Японія заборонить експорт деяких вживаних авто в рф

Рішення про заборону експорту підтриманих автомобілів може бути прийняте як додаткові санкції.

Японський уряд планує суттєво посилити експортний контроль легкових транспортних засобів, у тому числі вживаних, як додаткову частину санкцій проти росії за вторгнення в Україну, передає видання Yomiuri.

Зазначається, що це рішення можуть ухвалити до кінця липня, а обмеження можуть набути чинності вже на початку серпня.

Фахівці підрахували, що з квітня 2022 року Японія заборонила експорт до росії елітних автомобілів вартістю понад 33 780 доларів. Цього разу, окрім бензинових та дизельних машин з об'ємом понад 1900 куб.см, під заборону потраплять усі гібриди, а також електромобілі.

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