Япония запретит экспорт некоторых б/у авто в рф

Решение о запрете экспорта поддержанных авто может быть принято, как дополнительные санкции.

Японское правительство планирует существенно усилить экспортный контроль легковых транспортных средств, в том числе подержанных, как дополнительная часть санкций против рф за вторжение в Украину, передает издание Yomiuri.

Отмечается, что это решение могут утвердить до конца июля, а ограничения могут вступить в силу уже в начале августа.

Специалисты подсчитали, что с апреля 2022 года Япония запретила экспорт в рф элитных автомобилей стоимостью более 33 780 долларов. В этот раз, кроме бензиновых и дизельных машин с объемом более 1900 куб.см, под запрет попадут все гибриды, а также электромобили.

Ранее сообщалось, что японская компания видеоигр Nintendo окончательно ушла из рф.

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