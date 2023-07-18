Декларирование недостоверных сведений: Апелляционная палата ВАКС закрыла дело против депутата Полтавского облсовета Дядика

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство в отношении обвиняемого в недекларировании депутата Полтавского облсовета Олега Дядика в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного закрыла уголовное производство по обвиняемому в недекларировании депутата Полтавского облсовета Олега Дядика. Соответствующее постановление было вынесено по итогам судебного разбирательства 18 июля.

«Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда ходатайство об освобождении обвиняемого Дядика Олега Олеговича от уголовной ответственности за (недекларирование) и освобождении от уголовной ответственности коллегия судей постановила: ходатайство удовлетворить. Приговор Высшего антикоррупционного суда, которым Дядик Олег Олегович признан виновным отменить. Освободить Дядика Олега Олеговича от уголовной ответственности, закрыть уголовное производство против Дядика Олега Олеговича в связи с освобождением от уголовной ответственности», - объявил постановление председательствующий судья Александр Семенников.

24 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор, которым депутат Полтавского областного совета Олег Дядик был признан виновным в недекларировании. По приговору суда депутату облсовета назначено наказание в виде штрафа в размере 34 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на два года.

Прокурором САП в суде доказано, что в ежегодной декларации за 2020 год депутат облсовета умышленно не указал факт нахождения в его собственности более 2 млн грн уставного капитала юридического лица ООО «Мит Магнат», хотя он является единственным учредителем этого предприятия. Кроме того, он скрыл факт получения доходов от деятельности на этом предприятии и не отразил свои финансовые обязательства (долги) по полученным в предыдущие годы займам и договору лизинга на сумму свыше 1,2 млн грн.

Как следствие, внесенные в декларацию сведения отличаются от достоверных более чем на 3,47 млн грн, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

В то же время, поскольку до вступления приговора в законную силу истек срок давности привлечения к уголовной ответственности Дядика, последний получил основания ходатайствовать о закрытии дела против себя (указанное ходатайство подлежит безусловному удовлетворению), что и было сделано защитой депутата и Апелляционная палата ВАКС удовлетворила указанное ходатайство.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», накануне Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство в отношении обвиняемой в недекларировании нардепа Ирины Констанкевич в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Автор: Ярослав Конощук

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