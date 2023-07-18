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  1. В Украине

В Киеве обнаружили сеть магазинов, в которой выдавались чеки, имитирующие фискальные

14:04, 18 июля 2023
ДПС разоблачена схема выдачи имитированных фискальных чеков, которую нарушители применяют для сокрытия реальных выручок.
В Киеве обнаружили сеть магазинов, в которой выдавались чеки, имитирующие фискальные
Изображение: freepik.com
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По результатам анализа имеющейся налоговой информации, установлен ряд субъектов хозяйствования, осуществляющих незаконную деятельность, в частности, используют программное обеспечение со специальными скрытыми функциями, что позволяет манипулировать общим объемом проведенных расчетных операций и искажать информацию в расчетных документах и фискальных отчетных чеках. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Так, отметили в ГНС, по результатам контрольно-проверочных мероприятий подтверждена организация отдельными налогоплательщиками схемы реализации товаров через программные РРО и РРО с использованием программного обеспечения, позволяющего скрывать реальные выручки для получения незаконных доходов.

«Специалистами ГУ ГНС в г. Киеве обнаружена сеть магазинов, в которой при продаже товара за наличные выдавались чеки, которые имитируют фискальные, созданные с помощью традиционного РРО с указанием всех необходимых реквизитов оригинальных чеков (фискальный номер РРО, заводской номер РРО и т.п.), что принадлежат зарегистрированному в ГНС РРО. При этом информация о таких операциях не направлялась в Систему учета данных РРО», - говорится в сообщении.

В июне – июле 2023 года работниками территориального подразделения налогового аудита в Киеве организовали и провели 7 фактических проверок сети магазинов на территории столицы Украины.

Для примера, в ходе проведения фактической проверки одного из магазинов указанной сети налоговиками выявлено и задокументировано проведение наличных расчетных операций при продаже товаров, в т. ч. подакцизных, без применения фискализованного РРО с выдачей искаженных расчетных документов на общую сумму более 6,3 млн гривен.

«По результатам осуществленных контрольно-проверочных мероприятий налогоплательщиком в сети магазинов увеличены показатели среднесуточной выручки на 23 проц., при этом среднесуточные наличные расчеты выросли в 10-15 раз», - объясняют в ГНС.

Кроме того, в Харькове установлено физическое лицо – предприниматель, который осуществляет хозяйственные операции и использует схожую схему сокрытия доходов от налогообложения.

«Такие незаконные действия налогоплательщика дают основания сделать выводы, что программный РРО, который используется субъектом хозяйствования, позволяет уклоняться от надлежащего учета и уплаты налогов», - отметили в налоговой.

Соответствующую информацию направят в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки таким действиям и организации соответствующих мер.

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