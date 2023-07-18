У Києві виявили мережу магазинів, у якій видавалися чеки, які імітують фіскальні

ДПС викрито схему видачі імітованих фіскальних чеків, яку порушники застосовують для приховування реальних виторгів.

Зображення: freepik.com

За результатами аналізу наявної податкової інформації, встановлено низку суб’єктів господарювання, які здійснюють незаконну діяльність, зокрема, використовують програмне забезпечення із спеціальними прихованими функціями, що дозволяє маніпулювати загальним обсягом проведених розрахункових операцій та спотворювати інформацію в розрахункових документах та фіскальних звітних чеках. Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Так, зазначили у ДПС, за результатами контрольно-перевірочних заходів підтверджено організацію окремими платниками податків схеми реалізації товарів через програмні РРО та РРО із використанням програмного забезпечення, яке дозволяє приховувати реальні виторги для отримання незаконних прибутків.

«Фахівцями ГУ ДПС у м. Києві виявлено мережу магазинів, у якій при продажу товару за готівку видавалися чеки, що імітують фіскальні, створені за допомогою традиційного РРО із зазначенням всіх необхідних реквізитів оригінальних чеків (фіскальний номер РРО, заводський номер РРО тощо), що належать зареєстрованому в ДПС РРО. При цьому інформація про такі операції не надсилалась до Системи обліку даних РРО», - сказано у повідомленні.

У червні – липні 2023 року працівники територіального підрозділу податкового аудиту у м. Києві організовали та провели 7 фактичних перевірок мережі магазинів на території столиці України.

Як приклад, у ході проведення фактичної перевірки одного з магазинів вказаної мережі податківцями виявлено та задокументовано проведення готівкових розрахункових операцій при продажу товарів, у т. ч. підакцизних, без застосування фіскалізованого РРО з видачею спотворених розрахункових документів на загальну суму понад 6,3 млн гривень.

«За результатами здійснених контрольно-перевірочних заходів платником податків у мережі магазинів збільшено показники середньодобового виторгу на 23 відс., при цьому середньодобові готівкові розрахунки зросли в 10-15 разів», - пояснюють у ДПС.

Крім того, в Харкові встановлено фізичну особу – підприємця, що здійснює господарські операції та використовує схожу схему приховування доходів від оподаткування.

«Такі незаконні дії платника податків дають підстави зробити висновки, що програмний РРО, який використовується суб’єктом господарювання, дозволяє ухилятись від належного обліку і сплати податків», - зазначили у податковій.

Відповідну інформацію направлять до правоохоронних органів для надання правової оцінки таким діям та організації відповідних заходів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.