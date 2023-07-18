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Декларування недостовірних відомостей: Апеляційна палата ВАКС закрила справу проти депутата Полтавської облради Дядика

12:49, 18 липня 2023
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження стосовно обвинуваченого у недекларуванні депутата Полтавської облради Олега Дядика у зв’язку з завершенням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Декларування недостовірних відомостей: Апеляційна палата ВАКС закрила справу проти депутата Полтавської облради Дядика
Джерело фото: poltava.to
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного закрила кримінальне провадження щодо обвинуваченого у недекларуванні депутата Полтавської облради Олега Дядика. Відповідну ухвалу було постановлено за підсумками судового розгляду 18 липня. 

«Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду клопотання про звільнення обвинуваченого Дядика Олега Олеговича від кримінальної відповідальності за(недекларування) та звільнення від кримінальної відповідальності колегія суддів постановила: клопотання задовольнити. Вирок Вищого антикорупційного суду, яким Дядика Олега Олеговича визнано винуватим скасувати. Звільнити Дядика Олега Олеговича від кримінальної відповідальності, закрити кримінальне провадження проти Дядика Олега Олеговича у зв’язку зі звільненням від кримінальної відповідальності», - оголосив ухвалу головуючий суддя Олександр Семенников.

24 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким депутата Полтавської обласної ради визнано винуватим у недекларуванні. За вироком суду депутату облради призначено покарання у виді штрафу у розмірі 34 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на два роки.

Прокурором САП у суді доведено, що у щорічній декларації за 2020 рік депутат облради умисно не зазначив факт перебування у його власності понад 2 млн грн статутного капіталу юридичної особи ТОВ «Міт Магнат», хоча він являється єдиним засновником цього підприємства. Крім того, він приховав факт отримання прибутків від діяльності на цьому підприємстві та не відобразив свої фінансові зобов’язання (борги) за отриманими у попередніх роках позикою та договором лізингу на суму понад 1,2 млн грн.

Як наслідок, внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 3,47 млн грн, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Водночас, оскільки до набуття вироком законної сили сплив строк давності притягнення до кримінальної відповідальності Дядика, останній отримав підстави клопотати про закриття справи проти себе(зазначене клопотання підлягає безумовному задоволенню), що й було зроблено захистом депутата і Апеляційна палата ВАКС задовольнила зазначена клопотання.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», напередодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження стосовно обвинуваченої у недекларуванні нардепки Ірини Констанкевич у зв’язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Автор: Ярослав Конощук

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