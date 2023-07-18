Отримати довідку переселенця тепер можна через Дію

Забезпечено можливість подання в застосунку та на порталі Дія звернень щодо отримання довідки про взяття на облік, отримання допомоги та зміни адреси ВПО.

Джерело фото: facebook.com/MLSP.gov.ua

В Україні все більше соціальних послуг можна отримати за допомогою смартфона або комп'ютера, не втрачаючи часу, нервів та не стоячи в чергах.

Так, у Міністерстві соціальної політики повідомили, перша черга ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери) вже впроваджена.

Зокрема:

реалізовано централізоване призначення, нарахування та виплати допомоги на проживання ВПО

забезпечено можливість подання в застосунку та на порталі Дія звернень щодо отримання довідки про взяття на облік, отримання допомоги та зміни адреси ВПО, тощо.

Раніше ми писали, що деяким ВПО з 1 вересня буде припинено виплату грошової допомоги: кого це стосується.

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