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  1. В Украине

Какими документами субъект хозяйствования может подтвердить право пользования программным РРО

15:50, 20 июля 2023
Документами, подтверждающими право собственности, владения, пользования ПРРО могут быть любые документы, удостоверяющие, что устройство приобретено субъектом хозяйствования, взятое в аренду, полученное в подарок и т.п.
Какими документами субъект хозяйствования может подтвердить право пользования программным РРО
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Главное управление ГНС в г. Киеве объясняет, какими документами субъект хозяйствования может подтвердить право пользования программным РРО.

"ДПС забезпечує безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктами господарювання програмних реєстраторів розрахункових операцій (п. 3 розд. І Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого Наказом Мінфіну від 23.06.2020 №317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547»).

Інформація щодо такого програмного рішення оприлюднюється в Електронному кабінеті, що функціонує відповідно до ст. 42-1 ПКУ, та/або на офіційному вебпорталі ДПС.

Після встановлення безкоштовного або іншого програмного рішення для ПРРО на відповідний пристрій, що належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування, такий ПРРО підлягає реєстрації згідно з Порядком №317.

ПРРО може застосовуватись лише в тій господарській одиниці, дані про яку внесені до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій щодо такого ПРРО. Розрахункові операції на такому ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів та/або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого ПРРО (п. 2 розд. IV Порядку №317).

Отже, вищезазначені вимоги щодо реєстрації належного суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування ПРРО спрямовані на те, що саме суб’єкт господарювання (уповноважена ним особа), а не третя особа проводить операції із застосуванням цього пристрою, оскільки розрахункова операція передбачає формування та передачу даних до ДПС, які мають бути цілісними та неспотвореними.

Водночас документами, що підтверджують право власності, володіння, користування ПРРО, можуть бути будь-які документи, які посвідчують, що пристрій придбаний суб’єктом господарювання, взятий в оренду, отриманий у подарунок тощо", -  сказано в разъяснении.

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