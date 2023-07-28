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  1. В Украине

Кабмин уволил заместителя Министра обороны Полищука

16:55, 28 июля 2023
Правительство уволило Александра Полищука с должности заместителя Министра обороны Украины.
Кабмин уволил заместителя Министра обороны Полищука
Источник фото: mil.gov.ua
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Кабинет Министров провел 28 июля заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Правительство уволило:

- Полищука Александра Николаевича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Емельянову Татьяну Александровну с должности первого заместителя Главы Государственной архивной службы Украины.

Кроме того, сегодня на заседании Кабмин определился, кто будет временно исполнять обязанности Министра культуры и информационной политики Украины.

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