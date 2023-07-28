Кабмин уволил заместителя Министра обороны Полищука

Кабинет Министров провел 28 июля заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, Правительство уволило:
- Полищука Александра Николаевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
– Емельянову Татьяну Александровну с должности первого заместителя Главы Государственной архивной службы Украины.
Кроме того, сегодня на заседании Кабмин определился, кто будет временно исполнять обязанности Министра культуры и информационной политики Украины.
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