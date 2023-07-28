Кабмін звільнив заступника Міністра оборони Поліщука

Уряд звільнив Олександра Поліщука з посади заступника Міністра оборони України.

Джерело фото: mil.gov.ua

Кабінет Міністрів провів 28 липня засідання, на якому ухвалив ряд кадрових рішеннь. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Уряд звільнив:

- Поліщука Олександра Миколайовича з посади заступника Міністра оборони України;

- Ємельянову Тетяну Олександрівну з посади першого заступника Голови Державної архівної служби України.

Крім того, сьогодні на засіданні Кабмін визначився, хто тимчасово виконуватиме обов'язки Міністра культури та інформаційної політики України.

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