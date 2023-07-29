Андрей Ермак провел встречу с послами и дипломатами в широком формате

По словам Офиса Президента, речь шла о Формуле мира.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в помещении Верховной Рады провел встречу с послами и представителями дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

На встрече обсудили реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности, пункта уважения Устава ООН, восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка.

В мероприятии приняли участие представители посольств стран «Группы семи», послы и представители дипломатических миссий Евросоюза, Чехии, Польши, Южно-Африканской Республики, Эстонии, Турции, Литвы, Египта, Бразилии, Республики Корея, Индии, Румынии, Финляндии, Норвегии, Дании, Испании, Латвии, Нидерландов, Северной Македонии, Словакии, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов, Апостольской нунциатуры, а также экзарх Вселенского Патриархата и координатор системы ООН в Украине. В онлайн-режиме к встрече присоединились представители дипломатических учреждений Германии, Чили, Австралии, Кувейта, Аргентины, Островов Кука, Бахрейна и Саудовской Аравии.

Андрей Ермак поблагодарил за встречу и поздравил представителей дипломатических миссий тех стран, принявших участие в ней впервые.

«Думаю, мы здесь все единомышленники в вопросах уважения международного права и Устава ООН. Так что я хочу еще раз выразить вам большую благодарность за то, что мы в таком формате встречаемся уже в четвертый раз и будем продолжать. Я надеюсь, что ваше активное участие свидетельствует о том, что вы разделяете наши принципы», – отметил руководитель Офиса Главы государства.

Он подчеркнул, что предложения к философии Формулы мира Президента Владимира Зеленского, которую высказывают дипломаты, помогут в ее реализации.

Андрей Ермак акцентировал, что в процессе имплементации Формулы была создана структура ее согласования и реализации с трех уровней: первый – послы стран, второй – советники по вопросам национальной безопасности, третий и высший – лидеры государств. Такая структура позволяет эффективно работать над положениями формулы мира и путями ее внедрения.

«Мы считаем, что именно украинский мирный план должен быть за основу. Логика очень проста: война, к сожалению, происходит на нашей территории. Для нас, для украинцев, и я уверен, для всех, кто сегодня здесь, всех наших коллег, партнеров и друзей самое главное – закончить эту войну. И закончить его так, чтобы Украина могла вернуть все свои территории, восстановить свою территориальную целостность, свой суверенитет», – сказал он.

Глава Офиса Президента отметил, что украинский мирный план построен исключительно на принципах международного права, Устава ООН и справедливости.

«Для нас важно мнение каждого, кто уважает наш суверенитет, территориальную целостность и независимость. Мы все готовы слышать, со всеми готовы говорить. Надеюсь, с вашей помощью мы сумеем наработать максимально четкие и краткие формулировки, предусматривающие возможность различных толкований пунктов Формулы. Но какой бы ни была коррекция, основополагающий принцип Формулы – полное соответствие нормам международного права – будет оставаться незыблемым», – добавил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента напомнил, что в стенах Верховной Рады, где проводится эта встреча, в 1991 году было провозглашено восстановление украинской государственности. Он отметил, что тогда подавляющее большинство населения УССР проголосовало за свободное, демократическое и единое государство, и мировое сообщество безоговорочно приняло этот выбор.

«И сейчас мы требуем уважения к этому выбору. Полное восстановление суверенитета и возвращение к границам 1991 Украина считает одним из принципиальных условий завершения войны. Нерушимость границ и право наций на самоопределение являются базовыми принципами, на которых держится вся система международных отношений», – отметил он.

Андрей Ермак подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины имеет большое значение для восстановления мирового порядка, основанного на силе права, а не на праве силы.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук поздравил представителей дипломатических миссий в стенах парламента. По его словам, чрезвычайно знаковым является то, что в День Украинской Государственности Верховная Рада стала площадкой для обсуждения с представителями дипломатического корпуса пункта Украинской формулы мира об уважении к Уставу ООН и восстановлению территориальной целостности Украины.

«Восстановление мирового порядка и всеобщего уважения к Уставу ООН возможно только путем восстановления территориальной целостности Украинского государства в пределах его международно признанных границ», – сказал Руслан Стефанчук.

Председатель Верховной Рады отметил, что Украинская формула мира Президента Владимира Зеленского открывает универсальный путь к миру через восстановление и последующее соблюдение основополагающих принципов международного сотрудничества.

«Формула Президента Владимира Зеленского – это формула справедливости. Потому что именно справедливость является краеугольным камнем международного права. И это формула того, как жить рядом, как уважать друг друга, как взаимодействовать, а не убивать. Формула мира Президента Зеленского – это и есть украинская государственность. Это и есть государственность каждой из ваших стран», – добавил Руслан Стефанчук.

Фото: president.gov.ua

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