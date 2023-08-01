В Полтавской области работник военкомата изготавливал документы для пересечения госграницы

Задержали работника военкомата, который за 6000 долларов США изготавливал фиктивные документы о непригодности к военной службе.

Источник фото: МВД

В Полтавской области задержали работника центра комплектования, который изготавливал фиктивные документы о непригодности к военной службе для пересечения госграницы. За свои услуги мужчина получил вознаграждение в размере 6000 долларов США, – сообщает пресс-служба МВД Украины.

Во время обысков следователи изъяли более 35 тысяч долларов США наличных и более 150 тысяч гривен, ноутбуки, мобильные телефоны, пакет с личными документами граждан, подлежащих мобилизации, печати и штампы.

Сейчас фигурант задержан и решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

Правоохранители устанавливают причастность других лиц к преступной деятельности, и лиц, которые уже получили поддельные документы.

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