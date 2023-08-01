На Полтавщині працівник військкомату виготовляв документи для перетину держкордону

Затримали працівника військкомату, який 6000 доларів США виготовляв фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Джерело фото: МВС

На Полтавщині затримали працівника центру комплектування, що виготовляв фіктивні документи про непридатність до військової служби для перетину держкордону. За свої послуги чоловік отримав винагороду у розмірі 6000 доларів США, – повідомляє пресслужба МВС України.

Під час обшуків слідчі вилучили понад 35 тисяч доларів США готівки та більше 150 тисяч гривень, ноутбуки, мобільні телефони, пакет із особистими документами громадян, які підлягають мобілізації, печатки й штампи.

Наразі фігуранта затримано та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до злочинної діяльності, та осіб, які вже отримали підроблені документи.

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