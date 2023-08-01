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Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

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Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

12:33, 1 серпня 2023
Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.
Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку
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1 серпня набули чинності зміни до Інструкції щодо роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затверджені наказом Державної судової адміністрації України від 18 липня №331.

Так, цими змінами Інструкція щодо роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затверджена наказом ДСА від 06.06.2022 №156 доповнена новим розділом VI такого змісту.

Бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій

  1. Відповідно до вимог процесуального законодавства України учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів або в приміщенні іншого суду, визначеного судом. У такому випадку засобами підсистеми відеоконференцзв’язку здійснюється бронювання залів судових засідань та інших приміщень, призначених для забезпечення участі осіб в судовому засіданні в режимі відеоконференцзв’язку як безпосередньо в самому суді, так і у приміщенні іншого суду (далі – бронювання залів судових засідань).
  2. Для належного функціонування механізму бронювання відповідальна особа кожного суду вносить в підсистему відеоконференцзв’язку інформацію про зали судових засідань (їх кількість, доступну дату і час для бронювання тощо) та постійно підтримує в актуальному стані таку інформацію.
  3. Суддя під час розгляду питання про можливість взяття участі учасника справи в судовому засіданні в режимі відеоконференції може використовувати наявну інформацію про доступні/недоступні зали судових засідань в інших судах, що міститься в підсистемі відеоконференцзв’язку.
  4. Для визначення доступності залу судового засідання суддя отримує від секретаря судового засідання відповідну інформацію з підсистеми відеоконференцзв’язку та приймає рішення щодо бронювання необхідного залу судового засідання в іншому суді. Після прийняття рішення секретар судового засідання невідкладно здійснює таке бронювання.
  5. Керуючись наявною інформацією щодо бронювання залу судового засідання відповідальна особа суду в підсистемі відеоконференцзв’язку під час створення планової відеоконференції обирає суд та доступний для вибору зал судових засідань і час проведення відеоконференції.
  6. Вибір залу здійснюється у режимі календаря, в якому попередньо відображається інформація про вже заброньовані зали, а також про вільну дату і час для бронювання інших залів судових засідань.
  7. Результат про підтвердження чи відмову в бронюванні автоматично відображається в підсистемі відеоконференцзв’язку у відповідній плановій відеоконференції та додатково надсилається на адресу електронної пошти відповідальної особи суду, якому доручається забезпечення проведення відеоконференції.
  8. Відповідальна особа суду, яким доручається забезпечення проведення відеоконференції, невідкладно доводить до судді отриману від іншого суду інформацію для врахування або проведення повторної процедури бронювання на іншу дату і час (за необхідності).
  9. Бронювання здійснюється у порядку, визначеному Інструкцією користувача підсистеми відеоконференцзв’язку.

Також наказом ДСА державному підприємству «Центр судових сервісів», як адміністратору підсистеми відеоконференцзв’язку, доручено забезпечити:

  • впровадження механізму бронювання залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку;
  • спільно з Державним підприємством «Інформаційні судові системи» проведення навчань працівників апаратів судів щодо порядку роботи з механізмом бронювання;
  • внесення змін до Інструкції користувача підсистеми відеоконференцзв’язку тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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