Какой документ подтверждает сведения о месте жительства и как его получить: разъяснение

Таким документом является выписка из реестра территориальной общины.

Государственная миграционная служба Украины разъяснила, какой документ подтверждает сведения о месте жительства.

Таким документом является выписка из реестра территориальной общины.

Он выдается органом регистрации или центром предоставления административных услуг в бумажной форме за обращением лица, декларирующего/регистрирующего местожительство (нахождение), собственника (совладельцев) жилья, законного представителя (представителя) лица или собственника (совладельца) жилья, уполномоченного лица жилья, ипотекодержателя или доверительного владельца.

Субъект обращения для получения выписки может также обратиться через Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія».

Выписки из реестра территориальной общины, полученные в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

Для подтверждения информации о месте жительства (нахождения), зарегистрированной до вступления в силу Закона №1871-IX, лицо может подавать сведения о месте жительства, которые были внесены в:

паспорт гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки;

паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу;

выписки из реестра территориального общества.

Отмечается, что в связи с принятием Правительством 7 февраля 2022 года постановления № 265 «Некоторые вопросы декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин» утратило силу постановление Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 года № 207 «Об утверждении Правил регистрации места жительства и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографический реестр».

Так, в частности, справка о регистрации места жительства лица, а также справка о снятии с регистрации места жительства, формы которых были приведены в приложениях 13, 16, соответственно, к Правилам регистрации места жительства, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 года № 207, также утратили силу.

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