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  1. В Україні

Який документ підтверджує відомості про місце проживання і як його отримати: роз’яснення

10:49, 9 серпня 2023
Таким документом є витяг із реєстру територіальної громади.
Який документ підтверджує відомості про місце проживання і як його отримати: роз’яснення
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Державна міграційна служба України роз’яснила, який документ підтверджує відомості про місце проживання особи.

Таким документом є витяг із реєстру територіальної громади.

Він видається органом реєстрації або центром надання адміністративних послуг у паперовій формі за зверненням особи, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування), власника (співвласників) житла, законного представника (представника) особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника.

Суб’єкт звернення для отримання витягу може також звернутися через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія».

Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

Для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), зареєстроване до набрання чинності Законом №1871-IX, особа може подавати відомості про місце проживання, що були внесені до:

  • паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки;
  • паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон;
  • витягу з реєстру територіальної громади.

Зазначається, що у зв’язку з прийняттям Урядом 7 лютого 2022 року постанови № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад», втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Так, зокрема, довідка про реєстрацію місця проживання особи, а також довідка про зняття з реєстрації місця проживання, форми яких були наведені у додатках 13, 16, відповідно, до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207, також втратили чинність.

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